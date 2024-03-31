Девочки-подростки распылили перцовый баллончик в курсанта на Бору

На Мухинском озере в городе Бор Нижегородской области девочки-подростки избили курсанта, а также распылили перцовый баллончик ему в глаза. Об этом сообщается в паблике «Pro|Бор. Город Бор».
По словам местной жительницы, около восьми выпивших девочек 14−15 лет стали оскорблять курсанта из-за его формы. Более того, одна из них напала на юношу, поцарапала ему шею, бить по лицу и распылила перцовый баллончик ему в глаза. Еще две девушки снимали происходящее на телефон, а потом выложили его в соцсеть.
Очевидцы произошедшие пытались помочь парню, который ничего не мог видеть, принесли воды и молока, чтобы промыть глаза, вызвали скорую помощь и полицию. сообщили родителям парня. Местные жители говорят, что это не первый случай агрессии со стороны девушек. Автор поста просит: «Не оставляйте этих девочек безнаказанными».
В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что по поводу этого инцидента уже проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.