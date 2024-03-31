Девочки-подростки распылили перцовый баллончик в курсанта на Бору

По словам местной жительницы, около восьми выпивших девочек 14−15 лет стали оскорблять курсанта из-за его формы. Более того, одна из них напала на юношу, поцарапала ему шею, бить по лицу и распылила перцовый баллончик ему в глаза. Еще две девушки снимали происходящее на телефон, а потом выложили его в соцсеть.