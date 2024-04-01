На Украине пришли в ужас из-за нового оружия России

«Полторы тонны (взрывчатки) как… Если в кого-то попадет — человек на молекулы разлагается. Кто рядом есть, по крайней мере, километр два-три — барабанные перепонки лопаются. И страх, паника. Вот это самое опасное, что есть. <…> Эта штука очень серьезная», — предупредил Стариков.