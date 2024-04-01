Задержанные в Дагестане иностранцы финансировали террористов из «Крокуса»

В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что спецназ заблокировал террористов в квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Был введен режим контртеррористической операции (КТО). Позже НАК сообщил о задержании трех бандитов, планировавших преступления террористической направленности.
«ФСБ РФ 31 марта 2024 года в республике Дагестан пресечена деятельность террористической ячейки в составе четырех иностранных граждан, подготовивших в Каспийске террористический акт в местах массового пребывания людей. Преступники провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие», — говорится в сообщении.
«Также установлено, что задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного 22 марта 2024 года в концертном зале “Крокус сити холл” в городе Москве», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что сразу после совершения террористической атаки они намеревались выехать за пределы России.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
В Москве были арестованы 9 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ).