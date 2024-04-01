ДТП на переезде в Ярославской области произошло из-за поломки автобуса

«По предварительным данным, из-за технической поломки автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение», — отметили в надзорном органе.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
На место ДТП выехали заместитель Северо-Западного прокурора Никита Мошковский и ярославский транспортный прокурор Павел Пучков.
Будут изучены все обстоятельства происшествия, при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.
В ДТП, которое произошло в селе Берендеево, погибли восемь человек — водитель и пассажиры. На месте трагедии работают спасатели и психологи МЧС, прибыли также 24 специалиста с семью единицами техники.
Из-за столкновения задержаны поезда № 15 Архангельск — Москва, № 375 Воркута — Москва, № 77 Абакан — Москва, № 103 Ярославль — Москва.