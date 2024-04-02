Уголовное дело завели после ДТП, где погиб тренер велокоманды на Кубани. Подозреваемым стал пострадавший водитель иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Напомним, авария произошла вечером 1 апреля в Тихорецком районе. Пьяный 44-летний водитель Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora. Водитель отечественной легковушки скончался на месте ДТП. Им оказался 33-летний тренер велошколы, который вез детей на соревнования из Липецкой области.
Четверо спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет пострадали. Детей госпитализировали. В больницу доставили и подозреваемого водителя с 41-летней пассажиркой.
«Следователь приступит к работе с фигурантом сразу после стабилизации его состояния», — уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Правоохранители осмотрели место происшествия. Назначена автотехническая экспертиза.
«Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.