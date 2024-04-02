Уголовное дело завели после ДТП, где погиб тренер велокоманды на Кубани

Напомним, авария произошла вечером 1 апреля в Тихорецком районе. Пьяный 44-летний водитель Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora. Водитель отечественной легковушки скончался на месте ДТП. Им оказался 33-летний тренер велошколы, который вез детей на соревнования из Липецкой области.