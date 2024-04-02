Суд отклонил иск Блиновской к налоговой инспекции

«В удовлетворении требований Блиновской отказать полностью», — огласил решение судья Ефим Ладик.
Блиновская оспаривала решение налоговой службы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. По словам её защиты, налоговый орган завысил показатели доходов Блиновской и её компаний, тогда как расходы — занизил.
«Налоговым органом были допущены существенные нарушения при расчетах, неверно была определена выручка, сумма уплаченного НДС, не учтены некоторые расходы и финансовая деятельность некоторых компаний… Кроме того, сумма штрафа за неуплату налогов в размере 226 миллионов рублей завышена, не учтены смягчающие обстоятельства, в том числе тот факт, что нарушение было совершено впервые», — заявил делегат Блиновской Иван Морозов.
Он же подчеркнул, что у Блиновской не было умысла уйти от налогообложения при помощи дробления бизнеса, блогер и её компания взаимодействовала с компаниями-контрагентами в условиях взаимной выгоды.
По мнению налоговой службы, расчеты были проведены корректно, расчёт расходов Блиновской был основан на выплачиваемых компаниями блогера заработных платах сотрудникам, дивидендах, лицензионных договорах, роялти и так далее.
В то же время в качестве расходов не учитывались «строительство дачного поселка в Алуште, чартерные рейсы в Дубай, размещение 32 человек в гостинице на Бали, покупка предметов искусства на десятки тысяч евро, документы по оздоровительным услугам, покупка автомобилей и так далее». Эти расходы, указывает ФНС, не связаны с рабочей деятельностью Блиновской и её компаний.
Делегаты налоговой также обратили внимание суда на то, что изначально Блиновская формировала свою отчетность, искажая некоторые данные, поэтому какой-либо налоговый отчет, по мнению ФНС, не может быть до конца точным.
Представители налоговой также опровергли слова представителей Блиновской о том, что та не занималась дроблением бизнеса ради облегченного налогообложения. Налоговой была доказана аффилированность всех фирм, подчиненность Блиновской, несамостоятельность и даже общие финансовые и электронно-технические инфраструктуры.
В заключении заявители попросили суд прислушаться к их доводам, так как, в настоящий момент, только в результате налоговой проверки, вопреки проводимой в России политики либерализации налогового законодательства для предпринимателей, фактически уничтожен бизнес Блиновской, а 1500 человек осталось без работы.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. «Королеву марафонов» отправили в СИЗО на срок до 26 апреля.
В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в размере 906 миллионов рублей. Налоговая также определила Блиновской штраф в размере 226 миллионов рублей. Общая сумма регулярно увеличивается в связи с начислением пени.