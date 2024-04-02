Суд отклонил иск Блиновской к налоговой инспекции

В то же время в качестве расходов не учитывались «строительство дачного поселка в Алуште, чартерные рейсы в Дубай, размещение 32 человек в гостинице на Бали, покупка предметов искусства на десятки тысяч евро, документы по оздоровительным услугам, покупка автомобилей и так далее». Эти расходы, указывает ФНС, не связаны с рабочей деятельностью Блиновской и её компаний.