Фигуранту дела о провозе в Россию взрывчатки в иконах предъявили обвинение

«Первого февраля по постановлению Псковского городского суда подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на десять суток, по восьмое февраля 2024 года включительно. <…> (Поскольку. — Прим. ред.) седьмого февраля ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 226.1 УК, ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до двух месяцев», — сказал собеседник агентства.
Эту информацию подтверждают данные из судебной базы Псковского областного суда. При этом из постановления апелляционной инстанции облсуда следует, что у обвиняемого Дмитрия Гратия есть как российское, так и иностранное гражданство.
В производстве Псковского областного и Псковского городского судов с начала года других дел по такой статье в базах не значится.
Согласно информации, размещенной на портале Псковского областного суда, 9 февраля 2024 года апелляционная инстанция облсуда отклонила жалобу адвоката и оставила без изменения постановление Псковского городского суда в отношении Дмитрия Гратия, который имеет гражданство России и еще одного иностранного государства, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 226.1 УК РФ.
Его иностранное гражданство в материалах суда закрыто символами ***, хотя суду оно известно, как и наличие «места жительства на территории иностранного государства, а также семьи, двоих несовершеннолетних детей».
Предположительно, речь может идти о гражданстве Молдавии. Косвенно это может подтверждаться показаниями задержанного, который, согласно опубликованному видео, говорит о том, что принял груз в соседней с Молдавией Румынии, при этом на видео, ранее опубликованном ФСБ, виден микроавтобус Mercedes c так называемыми «нейтральными номерами», которые выдавались для международных перевозчиков из Приднестровья, в соответствии с соглашением между Кишиневом и Тирасполем от 2013 года (в 2021 году их выдачу прекратили). Апелляционное постановление, как сказано в документе, может быть обжаловано в кассационном порядке в течение шести месяцев со дня его вступления в законную силу.
В постановлении суда также указано, что уголовное дело возбудили против еще одного гражданина иностранного государства, имя которого в документе не называется, а также неустановленных лиц, по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 226.1 УК РФ.
Из апелляционного постановления Псковского облсуда, который ссылается на протокол задержания подозреваемого, следует, что «процессуально задержание имело место в 23 часа 10 минут 31 января 2024 года. При этом, содержание протокола свидетельствует, что процессуальные права на обеспечение права на защиту и другие права подозреваемого, предусмотренные статьями 46, 91 и 92 УПК РФ, в данной процедуре были соблюдены».
В постановлении также сказано, что фактически Гратий «был задержан только после обнаружения в ходе досмотра груза посторонних вложений, запрещенных законом», при этом статья обвинения та же самая — п. «в» ч.2 ст. 226.1 УК — контрабанда взрывчатых веществ и взрывных устройств.
При этом в постановлении суда указано, что «в настоящее время силами оперативных служб **** таможни, УФСБ России по ****, УФСБ по **** проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование преступной деятельности иных лиц, причастных к незаконному перемещению вышеуказанных взрывных устройств», спецификация которых не указана.
Во вторник ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства с Украины транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на границе с Латвией в Псковской области.
В грузе, следовавшем по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия, нашли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, 91 электродетонатор. Сообщалось о задержании лица, «причастного к совершению преступления».
Один из подозреваемых по делу, который принял груз в Румынии, рассказал, что без проблем пересек на своем автомобиле Венгрию, Словакию, Польшу Литву и Латвию, а конечным пунктом доставки должна была быть Москва.