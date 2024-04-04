Фигуранту дела о провозе в Россию взрывчатки в иконах предъявили обвинение

Предположительно, речь может идти о гражданстве Молдавии. Косвенно это может подтверждаться показаниями задержанного, который, согласно опубликованному видео, говорит о том, что принял груз в соседней с Молдавией Румынии, при этом на видео, ранее опубликованном ФСБ, виден микроавтобус Mercedes c так называемыми «нейтральными номерами», которые выдавались для международных перевозчиков из Приднестровья, в соответствии с соглашением между Кишиневом и Тирасполем от 2013 года (в 2021 году их выдачу прекратили). Апелляционное постановление, как сказано в документе, может быть обжаловано в кассационном порядке в течение шести месяцев со дня его вступления в законную силу.