Над границей Ирана и Ирака пролетел светящийся объект, сообщили СМИ

Посты с видео появились на фоне обострения напряженности в регионе после авиаудара, который в понедельник, согласно сообщению минобороны Сирии, израильские ВВС нанесли по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал.