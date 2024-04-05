На кого из государственных деятелей совершали покушения. Фоторепортаж

27 декабря 2007 года в Равалпинди была убита бывшая премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто. Она выступала перед своими сторонниками, когда террорист сначала выстрелил в Бхутто, а затем привел в действие взрывное устройство. С тяжелыми ранениями экс-премьер была доставлена в больницу, где и умерла, не приходя в сознание. По одной из версий, за преступлением стояла группировка «Талибан» (запрещенная в России организация).