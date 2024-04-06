Задержанный скончался в отделе полиции в Екатеринбурге

Скончавшийся — местный житель 1992 года рождения. Ранее он не раз привлекался к уголовной ответственности за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, угрозу убийством, кражи и другое, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, некоторое время назад мужчину снова задержали и взяли под стражу, так как он находился в розыске за управление автомобилем в состоянии опьянения. В камере погибший находился один, отметил полковник Горелых.