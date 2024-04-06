Токаев заявил о самом крупном стихийном бедствии за 80 лет

В десяти областях, в том числе Атырауской на западе Казахстана, объявлен режим ЧС местного масштаба. В этом регионе река Жем вышла из русла и затопила республиканскую трассу, в городе Кульсары подтопленными оказались более 2,5 тыс. домов. В МЧС сообщили, что из населенного пункта эвакуировали 12 тыс. человек. Местные власти также предупредили о риске затопления города Атырау.