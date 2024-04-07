На Украине признали уничтожение позиций ВСУ российскими авиабомбами

Он подчеркнул, что от этих простых в устройстве бомб невозможно спрятаться или как-то уничтожить их в полете. Единственный способ защититься от этих снарядов, по словам Кулебы, — сбить сбрасывающий их бомбардировщик. Это тоже далеко не простая задача — Украине не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО).