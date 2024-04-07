На ЗАЭС сообщили об атаке по куполу шестого энергоблока

«Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений», — говорится в сообщении.

Двумя часами ранее на ЗАЭС заявили об атаке двух украинских дронов-камикадзе : один рухнул возле столовой, в результате чего поврежден грузовик, доставлявший продукты, второй аппарат упал возле грузового порта. В сообщении не уточнялось, получили ли повреждение инфраструктурные объекты АЭС.

Международное агентство по атомной энергетике ( МАГАТЭ ) заявило, что проинформировано о взрыве дрона на Запорожской АЭС. «Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность», — приводит агентство в X слова главы Рафаэля Гросси.

ЗАЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. С начала военных действий на Украине в феврале 2022 года ее контролируют российские военные. Осенью того же года, после присоединения Запорожской области к России по итогам референдума, президент Владимир Путин подписал указ о передаче станции в госсобственность.