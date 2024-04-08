Полиция задержала подозреваемого в поджоге мемориала в Новой Москве

Поджог мемориала был совершен ночью 5 апреля. «В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 49-летний местный житель», — сказал он.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память о погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
На видео, предоставленном ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, на вопрос, зачем поджег мемориал, задержанный ответил: «Просто мне показалось, что это лишнее, что люди кучу всякого навалили, игрушек. Мне показалось, что это красиво, что все горит, как Вечный огонь». Также он добавил, что для поджога не использовал никаких дополнительных средств, только зажигалку.
В администрации поселения Десеновское 5 апреля сообщали об инциденте. Отмечалось, что закладной камень мемориала был установлен в феврале в присутствии жителей поселения. После поджога его очистили от вандальных действий и привели в порядок. В Telegram-каналах отмечалось, что к закладному камню после трагедии в «Крокус сити холле» местные жители возложили цветы и игрушки, которые тоже были сожжены.