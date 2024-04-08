Полиция задержала подозреваемого в поджоге мемориала в Новой Москве

На видео, предоставленном ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, на вопрос, зачем поджег мемориал, задержанный ответил: «Просто мне показалось, что это лишнее, что люди кучу всякого навалили, игрушек. Мне показалось, что это красиво, что все горит, как Вечный огонь». Также он добавил, что для поджога не использовал никаких дополнительных средств, только зажигалку.