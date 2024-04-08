Названа мера пресечения подозреваемому в поджоге мемориала жертвам теракта

Ночью 5 апреля был подожжен стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта в «Крокус сити холле», в поселении Десеновское, впоследствии его привели в порядок. Сегодня столичный главк МВД сообщил о задержании подозреваемого — 49-летнего местного жителя.