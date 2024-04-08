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Названа мера пресечения подозреваемому в поджоге мемориала жертвам теракта

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Подозреваемому в поджоге мемориала в новой Москве безработному москвичу избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ночью 5 апреля был подожжен стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта в «Крокус сити холле», в поселении Десеновское, впоследствии его привели в порядок. Сегодня столичный главк МВД сообщил о задержании подозреваемого — 49-летнего местного жителя.

«Подозреваемому в поджоге мемориала участникам локальных конфликтов в новой Москве 49-летнему безработному избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий», — рассказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений).