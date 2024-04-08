Оренбургский губернатор встретился с недовольными жителями Орска

Губернатор подчеркнул, что «проще всего взять, найти кого-то одного, кто во всем виноват», и «превращаться в неуправляемую толпу». «Множество орчан уже купили лодки, ездят спасают в прямом смысле этого слова. Люди свои деньги тратят, чтобы кормить своих, поить, и таких людей в Орске огромное количество. За что я орчанам благодарен. Вот это настоящие патриоты нашей страны. И куча, к сожалению, начала появляться на этой проблеме других», — заявил Паслер.