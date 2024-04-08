Члены семей, пострадавших от паводка в Орске, получат по сто тысяч рублей

«Наш губернатор Денис Паслер увеличил региональные выплаты в 2 раза. По 100 тысяч рублей получат все члены семьи — и это не компенсация за утраченное имущество, а первоочередная поддержка, чтобы хоть немного оправиться от беды. Более 200 орчан уже воспользовались этим правом. Продолжаем принимать заявления», — написал Козупица в своём Telegram-канале.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщал, что жители Оренбужья получат компенсацию за полную утрату жилья при паводке.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.