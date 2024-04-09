Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный отменили

«Выдана команда “отбой пуска”, — сказал комментатор на стартовой площадке.
Старт ракеты с разгонным блоком «Орион» с испытательной полезной нагрузкой должен был состояться в 12:00 мск.
Как сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, пуск прервала автоматика.
«За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива», — сказал он.
Борисов уточнил, что специалисты разберутся в окончательных причинах, предварительно, старт перенесли на резервную дату 10 апреля.
Инфраструктуру для пусков ракет «Ангара» на Восточном строят с 2018 года. В ноябре — декабре 2023 года прошли испытания с использованием полной копии ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту.
Как ожидается, именно «Ангара» будет выводить с Восточного модули Российской орбитальной станции, строительство которой начнется в 2027 году, и пилотируемые корабли к ней.
Ранее состоялись три пуска легкой и три пуска тяжелой «Ангары», все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. Предполагается, что в будущем появится более грузоподъемная версия «Ангара-А5М».