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Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный отменили

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 9 апр — РИА Новости. Первый пуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный отменили, сообщил корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Выдана команда “отбой пуска”, — сказал комментатор на стартовой площадке.

Старт ракеты с разгонным блоком «Орион» с испытательной полезной нагрузкой должен был состояться в 12:00 мск.

Как сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, пуск прервала автоматика.

«За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива», — сказал он.

Борисов уточнил, что специалисты разберутся в окончательных причинах, предварительно, старт перенесли на резервную дату 10 апреля.

Инфраструктуру для пусков ракет «Ангара» на Восточном строят с 2018 года. В ноябре — декабре 2023 года прошли испытания с использованием полной копии ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту.

Как ожидается, именно «Ангара» будет выводить с Восточного модули Российской орбитальной станции, строительство которой начнется в 2027 году, и пилотируемые корабли к ней.

Ранее состоялись три пуска легкой и три пуска тяжелой «Ангары», все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. Предполагается, что в будущем появится более грузоподъемная версия «Ангара-А5М».

Роскосмос