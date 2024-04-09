Глава «Роскосмоса» назвал причины отмены старта «Ангары-А5»

Уточняется, что за две минуты до старта автоматика остановила запуск, который был запланирован на 9 апреля. Предварительно, пуск ракеты ракеты перенесен на резервный день — 10 апреля. Ракета на водородном топливе может переносить супертяжелые грузы и доставлять на орбиту военные и гражданские космические аппараты.