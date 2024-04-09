Журналистка RT из Германии получила убежище в России

«Хенн Дагмар Ингеборг приехала в Россию в мае 2022 года по приглашению телеканала RT для работы в службе новостей вещания на немецком языке», — рассказала она.
Хенн обратилась в московскую полицию за миграционным документом в феврале.
Она пишет о политической и экономической обстановке в Германии, а также освещает события в России. Как отметили в МВД, журналистка поддерживает политический курс Москвы и не планирует возвращаться на родину, поскольку не уверена в собственной безопасности.
В прошлом году ВНЖ в России получила мать Хенн. Пожилая женщина переехала после того, как к ней пришла немецкая полиция, а банковский счет заблокировали без объяснения причин.