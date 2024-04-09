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Журналистка RT из Германии получила убежище в России

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила временное убежище в России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Источник: © РИА Новости

«Хенн Дагмар Ингеборг приехала в Россию в мае 2022 года по приглашению телеканала RT для работы в службе новостей вещания на немецком языке», — рассказала она.

Хенн обратилась в московскую полицию за миграционным документом в феврале.

Она пишет о политической и экономической обстановке в Германии, а также освещает события в России. Как отметили в МВД, журналистка поддерживает политический курс Москвы и не планирует возвращаться на родину, поскольку не уверена в собственной безопасности.

В прошлом году ВНЖ в России получила мать Хенн. Пожилая женщина переехала после того, как к ней пришла немецкая полиция, а банковский счет заблокировали без объяснения причин.