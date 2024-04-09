Глава судебного департамента при Верховном суде подал в отставку

Генеральный директор судебного департамента при Верховном суде Александр Гусев написал заявление об отставке, сообщил депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
Гусев занимал должность с 26 ноября 2000 года. Он был награжден орденом Александра Невского; орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени; медалью Жукова.
Задача судебного департамента — организационное обеспечение деятельности судов и органов судейского сообщества, он распределяет средства из федерального бюджета в суды различного уровня. Он появился в 1998 году.
Гусев пришел департамент в том же году, сначала получил должность первого заместителя его главы. Он родился в 1959 году в Энгельсе Саратовской области. Выпускник Саратовского высшего военного училища им. А. Лизюкова. Проходил службу в Вооруженных силах на должностях, связанных с финансово-экономической работой. После увольнения из армии окончил Саратовский экономический институт и Академию народного хозяйства при правительстве России, работал в сфере медицинской промышленности, а также был заместителем главы администрации Брянской области. В начале своей работы в департаменте ездил с командировками в Чечню, где занимался восстановлением судебной системы.
Александр Гусев родился в семье Владимира Гусева — первого секретаря Саратовского обкома КПСС. В 1985 году его отец стал первым заместителем председателя Совета министров РСФСР, а через год заместителем председателя Совета министров СССР и председателем бюро Совмина СССР по химико-лесному комплексу. В 1991 году Владимир Гусев занимал должность председателя государственного комитета СССР по химии и биотехнологиям. Позже Владимир Гусев был депутатом Госдумы и сенатором от Саратовской области. Он скончался в 2022 году.
Гусев был назначен на должность председателем Верховного суда (ВС) Вячеславом Лебедевым, который умер 23 февраля этого года на 81-м году жизни. Лебедев занимал свой пост с 1991 года.
Источник РБК, близкий к судебному департаменту, сообщил, что уход руководителя не стал неожиданным для его сотрудников. «Гусев пользовался покровительством бывшего председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева и логично, что после его смерти принял решение покинуть свой пост», — рассказал собеседник.
Гусев конфликтовал с Ольгой Егоровой, бывшей председателем Московского городского суда с 2000 по 2020 год. В 2015 году в подведомственном судебному департаменту столичном управлении были выявлены нарушения при найме переводчиков. Об этом в письме на имя председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева написала Ольга Егорова, занимавшая тогда должность председателя Мосгорсуда. Она сообщила, что руководство управления судебного департамента Москвы превысило расходы на услуги переводчиков в райсудах в 44 раза и допустило растрату в размере 300 млн руб. Тогда были арестованы глава управления судебного департамента при Верховном суде по Москве Вячеслав Липезин и генеральный директор компании «Рабикона», предоставлявшей услуги переводчиков, Умар Заробетов.
По словам источника РБК, близкого к судебному департаменту, «дело переводчиков» стало началом конфликта между Гусевым и Егоровой и послужило причиной для отставки председателя Мосгорсуда.
Кандидатом на пост главы ВС является один из заместителей Лебедева Ирина Подносова. Она была единственным кандидатом, подавшим документы на должность председателя. 1 апреля ее кандидатуру единогласно одобрила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС), 9 апреля Путин предложил назначить ее главой суда.
Подносова окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет) в то же время, что и президент Владимир Путин, — в 1975 году.