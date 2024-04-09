Глава судебного департамента при Верховном суде подал в отставку

Гусев пришел департамент в том же году, сначала получил должность первого заместителя его главы. Он родился в 1959 году в Энгельсе Саратовской области. Выпускник Саратовского высшего военного училища им. А. Лизюкова. Проходил службу в Вооруженных силах на должностях, связанных с финансово-экономической работой. После увольнения из армии окончил Саратовский экономический институт и Академию народного хозяйства при правительстве России, работал в сфере медицинской промышленности, а также был заместителем главы администрации Брянской области. В начале своей работы в департаменте ездил с командировками в Чечню, где занимался восстановлением судебной системы.