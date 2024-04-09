Умер советский космонавт Владимир Аксенов

«От имени госкорпорации “Роскосмос” и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, подполковника-инженера запаса Аксенова Владимира Викторовича. Утрата эта тяжела и невосполнима. На 90-м году жизни ушел от нас целеустремленный, требовательный, исполнительный и справедливый человек, всегда готовый прийти на помощь людям», — говорится в публикации.