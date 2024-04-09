Умер советский космонавт Владимир Аксенов

«От имени госкорпорации “Роскосмос” и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, подполковника-инженера запаса Аксенова Владимира Викторовича. Утрата эта тяжела и невосполнима. На 90-м году жизни ушел от нас целеустремленный, требовательный, исполнительный и справедливый человек, всегда готовый прийти на помощь людям», — говорится в публикации.
С 15 по 23 сентября 1976 года Аксенов провел свой первый полет в космос на корабле «Союз-22». С 5 по 9 июня 1980 года осуществил первый испытательный полет нового на тот момент космического корабля «Союз Т-2». Была осуществлена стыковка корабля с орбитальным научно-исследовательским комплексом «Салют-6».
Дважды Герой Советского Союза (1976 и 1980). Ушел из отряда космонавтов в октябре 1988 года.