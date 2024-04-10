В Смоленской области восстановили движение поездов после обрушения моста

Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили. В результате один человек погиб, пятеро попали в больницу. Как сообщил минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов на участке обрушения путепровода было приостановлено. Вечером во вторник губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что движение поездов по направлению Москва-Минск открыто, еще на двух путях восстановительные работы практически завершены.
«Движение поездов на участке Семлёво — Вязьма в Смоленской области полностью восстановлено. В 0.32 открыто движение по второму главному пути на участке Семлёво — Вязьма в Смоленской области, нарушенное ранее в результате обрушения автомобильного моста», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ликвидации последствий падения обломков путепровода было задействовано четыре восстановительных поезда, 20 единиц тяжелой техники и более 300 железнодорожников. Всего с путей убрано 450 тонн железобетонных фрагментов моста. Заново проведено устройство земляного полотна, систем связи и контактной сети, уложены новые пути.