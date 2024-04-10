В Смоленской области восстановили движение поездов после обрушения моста

Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили. В результате один человек погиб, пятеро попали в больницу. Как сообщил минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов на участке обрушения путепровода было приостановлено. Вечером во вторник губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что движение поездов по направлению Москва-Минск открыто, еще на двух путях восстановительные работы практически завершены.