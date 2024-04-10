«Сейчас Оренбург принимает ту самую волну, которая недавно захлестнула Орск, но в силу географических особенностей, в силу расположения низин, высот, водных объектов вблизи Оренбурга, это, конечно, не будет настолько катастрофичный паводок, но он будет очень серьезный и мы ожидаем, что там работы будет очень много», — сказал Ситников. По его словам, в Оренбурге уже фиксируется «обильный приток воды».
В Оренбурге начинается обильный приток воды, предупредило МЧС
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Оренбурге в силу географических особенностей не будет катастрофического паводка, как в Орске, но уже сейчас начинается обильный приток воды, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников в эфире Первого канала.