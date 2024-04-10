Защита предложит отправить Стрелкова в зону военной операции

Летом 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает призывать на службу по контракту граждан с судимостью во время действия военного положения или мобилизации. Исключение составят те, кто совершил тяжкие или особо тяжкие преступления — например, терроризм, госизмену или шпионаж. В марте 2024-го в России уточнили механизм освобождения от уголовной ответственности участников военной операции. Оно будет возможным, если осужденный получит госнаграду или уволится с военной службы. Мера не коснется тех, кто обвиняется или отбывает наказание более чем по 20 статьям УК, среди которых теракт (205) и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (280).