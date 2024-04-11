Из затопленных территорий в Оренбуржье эвакуировали 7800 человек

«Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуированы 7800 человек, в том числе 2117 детей. 1415 человек, в том числе 256 детей, размещены в 40 ПВР. Организовано трехразовое питание, созданы необходимые бытовые условия. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 615 голов сельскохозяйственных животных», — уточнили власти.
За сутки в регионе от воды освободились 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков, а подтоплены оказались 1376 домов и 2753 участка.
«На утро 11 апреля на территории 23 муниципальных образований в 78 населенных пунктах и 36 СНТ подтоплены 11 972 жилых дома, 14 991 приусадебный участок», — добавили в правительстве.
Новые подтопления прогнозируют в городах Оренбург, Орск, Новотроицк, Кувандык, а также в таких районах, как Беляевский, Оренбургский и Илекский.
«На утро 11 апреля уровень реки Урал у Оренбурга вырос на 82 сантиметра и составил 1060 сантиметров. Уровень Урала у Орска снизился на 44 сантиметра и составил 860 сантиметров. По Оренбургу в связи с дальнейшим ростом уровня Урала прогнозируется подтопление более 2500 жилых домов и 2500 приусадебных участков», — отметили в правительстве.
Заявки на выплаты пострадавшим от наводнения подали более 38 тысяч человек. Положительные решения уже приняли по 2658 заявлениям, 1708 пострадавшим зачислили деньги на общую сумму 34,160 миллиона рублей.
Рекордный паводок
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.