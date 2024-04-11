Из затопленных территорий в Оренбуржье эвакуировали 7800 человек

«Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуированы 7800 человек, в том числе 2117 детей. 1415 человек, в том числе 256 детей, размещены в 40 ПВР. Организовано трехразовое питание, созданы необходимые бытовые условия. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 615 голов сельскохозяйственных животных», — уточнили власти.