«Не затормозила на светофоре»: в Волгограде женщина на Renault сбила четырех школьников

Утром 11 апреля неподалеку от кинотеатра «Старт» в Тракторозаводском районе Волгограда под колеса Renault попали четыре школьника. Двух девочек и двух мальчиков 12 лет не заметила на пешеходном переходе 36-летняя автомобилистка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в 09.55 часов на пересечении улиц Ополченской и Андреева.
Женщина мчалась по оживленной дороге. Загорелся красный сигнал светофора. Дети вышли на «зебру», соблюдая правила дорожного движения. Однако автоледи не притормозила и наехала на группу подростков. Двое из них получили серьезные травмы. Судя по снятым очевидцами первым кадрам с места ДТП, они даже не могли пошевелиться.
На место незамедлительно приехали сотрудники полиции и скорая помощь. Пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.
— В результате ДТП дети доставлены в больницу. На месте работают руководство ГАИ, следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — добавили в полиции региона.