«Не затормозила на светофоре»: в Волгограде женщина на Renault сбила четырех школьников

Утром 11 апреля неподалеку от кинотеатра «Старт» в Тракторозаводском районе Волгограда под колеса Renault попали четыре школьника. Двух девочек и двух мальчиков 12 лет не заметила на пешеходном переходе 36-летняя автомобилистка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в 09.55 часов на пересечении улиц Ополченской и Андреева.