Партия в Швейцарии призвала к отмене принятых вне ООН санкций

Несмотря на свой официальный нейтральный статус, Швейцария ввела санкции против России из-за военной операции на Украине. Страна несколько раз присоединялась к ограничительным мерам, которые вводили европейские страны. В частности, в начале марта Берн присоединился к 13-му пакету антироссийских санкций.