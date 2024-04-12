Установлены личности боевиков, ликвидированных в пригороде Нальчика

«Личности ликвидированных установлены, это жители Кабардино-Балкарии. Один из них 1997 года рождения, другой — 2004 года рождения», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на месте происшествия было обнаружено автоматическое оружие, пистолет и несколько гранат.
В четверг НАК сообщал, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика были блокированы бандиты, которые на предложение сдаться открыли по силовикам огонь — и были ликвидированы. По имеющимся данным, они входили в состав международной террористической организации, планировали диверсии и теракты в республике. Потерь среди силовиков нет. Режим КТО был снят.