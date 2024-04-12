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Установлены личности боевиков, ликвидированных в пригороде Нальчика

НАЛЬЧИК, 12 апр — РИА Новости. Следователи установили личности двух боевиков, ликвидированных в четверг во время контртеррористической операции в пригороде Нальчика, это жители Кабардино-Балкарии 20 и 26 лет, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ.

Источник: © РИА Новости

«Личности ликвидированных установлены, это жители Кабардино-Балкарии. Один из них 1997 года рождения, другой — 2004 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте происшествия было обнаружено автоматическое оружие, пистолет и несколько гранат.

В четверг НАК сообщал, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика были блокированы бандиты, которые на предложение сдаться открыли по силовикам огонь — и были ликвидированы. По имеющимся данным, они входили в состав международной террористической организации, планировали диверсии и теракты в республике. Потерь среди силовиков нет. Режим КТО был снят.