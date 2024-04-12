Аферисты выманили у двоих минчан более 400 тысяч рублей

«Минчане возразили, что не заказывали кредитки, но их убедили, что это сделали мошенники, которые завладели личными данными. Далее в разговор вступили якобы правоохранители. Используя обман и манипуляции, заявителей заставили перевести все сбережения на предоставленные “безопасные” счета», — отметили в ведомстве.