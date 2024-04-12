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Аферисты выманили у двоих минчан более 400 тысяч рублей

Двое минчан лишились 400 тысяч рублей — аферисты использовали новый предлог с кредитными карточками.

Как рассказали в МВД, в мессенджере двоим жителям Московского района позвонили неизвестные, которые представились работниками банка и сообщили о готовности кредитных карт.

«Минчане возразили, что не заказывали кредитки, но их убедили, что это сделали мошенники, которые завладели личными данными. Далее в разговор вступили якобы правоохранители. Используя обман и манипуляции, заявителей заставили перевести все сбережения на предоставленные “безопасные” счета», — отметили в ведомстве.

При этом, одному из потерпевших аферисты даже предложили передать деньги через службу доставки, сообщив, что в дальнейшем инкассаторы переведут наличные на «защищенный» счет.

Возбуждены уголовные дела.