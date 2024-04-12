Открытие отдельных родильных отделений для азиатов опровергли в Нижнем Новгороде

В министерстве здравоохранения Нижегородской области опровергли новости об открытии родильных отделений для рожениц из среднеазиатских стран в регионе.
В минздраве отметили, что паблики, распространяющие фейк, упоминают конкретную клинику — «Доктор+». В Нижегородской области медучреждение с таким названием занимается стоматологическими услугами и первичной помощью.
Все роддома в регионе относятся к государственной системе здравоохранения: минздрав не выдавал лицензии частным организациям на услуги по родовспоможению.
«Указанный в распространяемых публикациях доктор работает в Орловской области», — добавили в министерстве.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что более 5,5 тысяч малышей родилось в Нижегородской области с начала года.