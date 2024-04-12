Дарем
+12°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открытие отдельных родильных отделений для азиатов опровергли в Нижнем Новгороде

Все роддома в регионе относятся к государственной системе здравоохранения.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области опровергли новости об открытии родильных отделений для рожениц из среднеазиатских стран в регионе.

В минздраве отметили, что паблики, распространяющие фейк, упоминают конкретную клинику — «Доктор+». В Нижегородской области медучреждение с таким названием занимается стоматологическими услугами и первичной помощью.

Все роддома в регионе относятся к государственной системе здравоохранения: минздрав не выдавал лицензии частным организациям на услуги по родовспоможению.

«Указанный в распространяемых публикациях доктор работает в Орловской области», — добавили в министерстве.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что более 5,5 тысяч малышей родилось в Нижегородской области с начала года.

медицина