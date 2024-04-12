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По Израилю со стороны Ливана выпустили десятки ракет

Более 50 ракет выпущены по Израилю со стороны Ливана за 20 минут, сообщает ILTV со ссылкой на ливанские медиа.

Источник: Reuters

«Недавно на севере Израиля прозвучали сирены, были зафиксированы около 40 запусков с территории Ливана, некоторые из которых были перехвачены. Остальные упали на открытой местности», — говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Telegram.

Кроме того, израильская ПВО перехватила два беспилотника, прилетевшие с территории Ливана. «За последние несколько часов ЦАХАЛ нанес удары по ряду мест на юге Ливана, чтобы устранить угрозу», — заявили в израильской армии.

Al Jazeera в X передает, что ливанское движение «Хезболла» подтвердило нанесение ударов десятками ракет.

Вечером 1 апреля Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по Дамаску. Иранские и сирийские власти заявили, что целью израильских ВВС было консульство Ирана в арабской республике. В результате авиаудара погибли пять офицеров и два высокопоставленных генерала КСИР. Власти Израиля не подтвердили и не опровергли удары, но заявили, что в соответствии с их разведданными уничтоженное здание не обладало дипломатическим статусом. Иран оставил за собой право на ответные меры.

Материал дополняется.