По Израилю со стороны Ливана выпустили десятки ракет

Вечером 1 апреля Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по Дамаску. Иранские и сирийские власти заявили, что целью израильских ВВС было консульство Ирана в арабской республике. В результате авиаудара погибли пять офицеров и два высокопоставленных генерала КСИР. Власти Израиля не подтвердили и не опровергли удары, но заявили, что в соответствии с их разведданными уничтоженное здание не обладало дипломатическим статусом. Иран оставил за собой право на ответные меры.