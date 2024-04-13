В Оренбурге затопило ЖК «Гранд парк», вода подошла к домам

«Во-первых, произошел перелив улицы Донгузской и улицы Уральской, там поставлены автомобили ГИБДД и оперативных служб для эвакуации жителей. Дополнительно еще произошло затопление ЖК “Гранд парк”, по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам», — сказал он.