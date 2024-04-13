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В Оренбурге затопило ЖК «Гранд парк», вода подошла к домам

ОРЕНБУРГ, 13 апр — РИА Новости. За ночь в Оренбурге затопило ЖК «Гранд парк», уровень воды в реке Урал в последние часы перестал расти, сообщил журналистам глава муниципального диспетчерского центра города Александр Сиса.

Источник: © РИА Новости

«Во-первых, произошел перелив улицы Донгузской и улицы Уральской, там поставлены автомобили ГИБДД и оперативных служб для эвакуации жителей. Дополнительно еще произошло затопление ЖК “Гранд парк”, по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам», — сказал он.

В 12 домов из-за затопления котельной «Трикотажная фабрика» прекращена подача тепла и горячей воды. Также за сутки затопило порядка 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов, добавил Сиса.

Уровень воды в реке Урал, по его словам, за сутки вырос на 42 сантиметра до 1171 сантиметра, при этом в последние четыре часа прирост прекратился.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в связи с этим выразил надежду, что уровень воды в реке достиг пика и перестанет расти.

«Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад», — написал он в Telegram-канале. Рекордный паводок.

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.

В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.

Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.

Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

МЧС