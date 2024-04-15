Жителей микрорайона Смолино в Кургане призвали срочно эвакуироваться

«Уважаемые жители микрорайона Смолино, близлежащих СНТ, станции Камчиха! Вода подходит к вашим домам. Эвакуируйтесь!» — говорится в публикации.
Власти призвали не оставлять животных, брать собой документы и лекарства. Незадолго до этого к эвакуации призвали жителей СНТ в районе Малое Чаусово, где затопило мост.
Губернатор Вадим Шумков предупреждал, что при шести метрах начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. В Уралгидрометцентре прогнозируют затопление прибрежных территорий в Кургане
По последним данным МЧС, в регионе затоплены 309 домов и 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуировали, 885 находятся в пунктах временного размещения.
При этом может затопить еще 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. В зоне ЧС, предположительно, окажутся 18 718 человек.