Шумков: паводок приближается к Кургану, вода уже в десяти километрах от города

«Космоснимок сделан сегодня ночью. Фотоснимок несколько часов назад. На нем видна голова паводка, которая сейчас в десяти километрах от города движется на Курган. Объем воды колоссальный. Все, что мы видим в Кургане сейчас, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу», — говорится в публикации.