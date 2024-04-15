Шумков: паводок приближается к Кургану, вода уже в десяти километрах от города

«Космоснимок сделан сегодня ночью. Фотоснимок несколько часов назад. На нем видна голова паводка, которая сейчас в десяти километрах от города движется на Курган. Объем воды колоссальный. Все, что мы видим в Кургане сейчас, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу», — говорится в публикации.
Уровень воды в Звериноголовском снижается крайне медленно, что «также указывает на огромный объем двигающейся по Тоболу водной массы».
Шумков подчеркнул, что по реке Тобол идет более 1 миллиардов 300 миллионов кубометров воды, что в два раза превышает объем сбросов 1994 года, когда река поднялась более чем на десять метров.
«Это не просто паводок, это реальная угроза! А потому увозите детей, стариков, маломобильных родственников и соседей в ПВР либо к друзьям и знакомым. Собирайте документы и ценные вещи. Вывозите либо поднимайте на верхний уровень ваше имущество», — призвал Шумков.
Он предупредил, что уже скоро эвакуация может стать невозможной из-за затопления дорог.
Как сообщила администрация Кургана, уровень воды в реке Тобол поднялся за 8 часов на 54 см и достиг 685 см.
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС, в регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.