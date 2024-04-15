Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шумков: паводок приближается к Кургану, вода уже в десяти километрах от города

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Паводок приближается к Кургану, колоссальный объем воды находится уже в десяти километрах от города, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в Telegram-канале, приложив кадры фотосъемки.

Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Источник: Администрация Звериноголовского муниципального округа

«Космоснимок сделан сегодня ночью. Фотоснимок несколько часов назад. На нем видна голова паводка, которая сейчас в десяти километрах от города движется на Курган. Объем воды колоссальный. Все, что мы видим в Кургане сейчас, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу», — говорится в публикации.

Уровень воды в Звериноголовском снижается крайне медленно, что «также указывает на огромный объем двигающейся по Тоболу водной массы».

Шумков подчеркнул, что по реке Тобол идет более 1 миллиардов 300 миллионов кубометров воды, что в два раза превышает объем сбросов 1994 года, когда река поднялась более чем на десять метров.

«Это не просто паводок, это реальная угроза! А потому увозите детей, стариков, маломобильных родственников и соседей в ПВР либо к друзьям и знакомым. Собирайте документы и ценные вещи. Вывозите либо поднимайте на верхний уровень ваше имущество», — призвал Шумков.

Он предупредил, что уже скоро эвакуация может стать невозможной из-за затопления дорог.

Как сообщила администрация Кургана, уровень воды в реке Тобол поднялся за 8 часов на 54 см и достиг 685 см.

В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС, в регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.