Уровень реки Тобол у Кургана поднялся за десять часов на 63 сантиметра

Таким образом, вода сейчас находится на отметке 694 сантиметра. Неблагоприятным считается уровень 700 сантиметров, опасным — 850.
Как заявлял ранее сегодня губернатор Курганской области Вадим Шумков, по реке Тобол идет более 1,3 миллиарда кубометров воды, это в два раза больше, чем в 1994 году, когда река поднялась более чем на десять метров.
Глава области призвал всех жителей опасных районов эвакуироваться, не дожидаясь прихода большой воды. По его словам, скоро выезд может стать невозможным из-за затопления дорог.
По прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды. Ожидается затопление прибрежных территорий, пойменных озер, проток и стариц.
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу Главного управления МЧС, в регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным ГУ МЧС на 15 апреля, в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) остаются затопленными 5309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуировали из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.