В Тбилиси на митинге против закона об иноагентах задержали 14 человек

15 апреля комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Ранее из-за массовых протестов в марте 2023 года власти решили отказаться от его принятия, однако в этом году вновь вернулись к обсуждению.