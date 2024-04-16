Уровень воды в реке Тобол у Кургана за ночь поднялся на 14 сантиметров

Ранее городская администрация сообщала, что уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 00.00 16 апреля (22.00 15 апреля мск), достиг 723 сантиметров.
«Уровень воды — 737… 16.04.2024 6.00 (4.00 мск)», — говорится в сообщении.
В Кургане продолжается эвакуация с затопляемых территорий. Эвакуируют жителей микрорайона Тополя, а также домашних животных, включая крупный рогатый скот.
Глава области призвал всех жителей опасных районов эвакуироваться заранее, отметив, что скоро выезд может стать невозможным из-за затопления дорог.
Согласно прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды. Ожидается затопление прибрежных территорий, пойменных озер, проток и стариц.
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. Как сообщили в Главном управлении МЧС, в регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зоне ЧС рискуют оказаться 18 718 человек.
По данным на 15 апреля, в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) остаются затопленными 5309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи жителей превентивно эвакуировали из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.