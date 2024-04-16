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Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки поднялся на 111 сантиметров

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08:00 (06:00 мск) вторника, поднялся за сутки на 111 сантиметров и к утру вторника достиг 742 сантиметров, сообщили власти региона.

Источник: © РИА Новости

Как сообщала горадминистрация, на 08:00 (06:00 мск) воскресенья уровень воды в реке Тобол составлял 491 сантиметр. На 08:00 (06:00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра.

«Уровень воды в Тоболе продолжает расти. В сторону Кургана идет колоссальный объем воды. В Кургане 16 апреля в 8:00 (06:00 мск. — Прим. ред.) уровень составляет 742 см, + 8 см за 6 часов», — говорится в заявлении.

В Кургане продолжается эвакуация с затопляемых территорий. Эвакуируют жителей микрорайона Тополя, а также домашних животных, включая крупный рогатый скот.

Ранее в понедельник губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что по реке идет более 1,3 миллиарда кубометров воды, это в два раза больше, чем в 1994 году, когда она поднялась более чем на десять метров.

Глава области призвал всех жителей опасных районов эвакуироваться заранее, отметив, что скоро выезд может стать невозможным из-за затопления дорог.

Согласно прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды. Ожидается затопление прибрежных территорий, пойменных озер, проток и стариц. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления — 700 сантиметров — уже достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметрах.

В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. Как сообщили в Главном управлении МЧС, в регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зоне ЧС рискуют оказаться 18 718 человек.

По данным на 15 апреля, в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) остаются затопленными 309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи жителей превентивно эвакуировали из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.