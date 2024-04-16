«Не спешите оплачивать квитанции»: плата за обслуживание газового оборудования в Самаре может быть скорректирована

В Самаре и области может быть скорректирован размер платы за обслуживание газового оборудования в домах и квартирах. «КП-Самара» узнала мнение эксперта в этой связи.
Пени начисляться пока не будут.
Как известно, с недавних пор действует новый закон, согласно которому обслуживание газового оборудования в частных и многоквартирных жилых домах вправе проводить только газораспределительные организации. В Самарской области это в основном «СВГК», «Самарагаз» и еще 5 компаний.
Жители региона ощутили на себе нововведения прежде всего в виде ощутимо поднявшейся платы за ВДГО — кое-где в три с лишним раза. Многочисленные жалобы граждан привели к тому, что власти региона организовали проверку правомерности ценообразования, а депутаты Госдумы вышли с инициативой в федеральный Минстрой — чтобы министерство выпустило новые методики расчета цен на обслуживание газового оборудования.
Запущенный процесс наверняка приведет к тому, что цифры в платежках будут перерассчитаны в меньшую сторону. И в этой связи у самарцев возникает вопрос: платить ли по тем квитанциям, что пришли сейчас, или немного подождать.
«КП-Самара» обратилась за комментарием к заместителю регионального центра «ЖКХ-Контроль» Игорю Косилову.
— Мы всегда призываем оплачивать счета вовремя, но в данной ситуации я бы пока порекомендовал подождать с оплатой, так как проблемой занялись на федеральном уровне и почти наверняка будет перерасчет. По закону при задержке до двух месяцев никаких пеней налагаться не будет, так что есть смысл повременить и дождаться решения. Думаю, что изменения произойдут достаточно быстро, — считает эксперт.
«Повышение останется, но не в разы».
По мнению Игоря Косилова, проблема возникла в том числе из-за того, что существующие методики расчета цен на ВДГО (то есть внутридомовое газовое оборудование в частных жилых домах) применили к многоквартирным домам. И теперь Минстрой призван скорректировать формулу.
— Но какой именно будет формула и как ее применят в Самарской области — пока предсказать сложно. Я думаю, что повышение цен на ВДГО по сравнению с прошлым годом все равно останется, но все-таки не в разы. Как будет организовано заключение договоров управляющими компаниями с газораспределительными организациями — сказать пока сложно. Как быть с теми УК, которые поспешили «не глядя» заключить договора с ГРО по предложенному ценнику, — тоже пока непонятно. Думаю, на отладку механизмов уйдет до года, — предположил специалист.