«Не спешите оплачивать квитанции»: плата за обслуживание газового оборудования в Самаре может быть скорректирована

— Но какой именно будет формула и как ее применят в Самарской области — пока предсказать сложно. Я думаю, что повышение цен на ВДГО по сравнению с прошлым годом все равно останется, но все-таки не в разы. Как будет организовано заключение договоров управляющими компаниями с газораспределительными организациями — сказать пока сложно. Как быть с теми УК, которые поспешили «не глядя» заключить договора с ГРО по предложенному ценнику, — тоже пока непонятно. Думаю, на отладку механизмов уйдет до года, — предположил специалист.