В Ростовской области уставший за рулем водитель попал в ДТП, есть пострадашие

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после столкновения легковушки и автопоезда Sitrak с цистерной пострадали три человека, в том числе маленький ребенок. Это произошло рано утром 16 апреля, сообщает управление Госавтоинспекции России по региону.
Все случилось в Аксайском районе. По предварительной версии, 32-летний водитель Lada Priora не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутную фуру. После этого отечественный автомобиль зацепил ограждение и опрокинулся на крышу.
— Пострадали сам водитель легковой машины, а также двое его пассажиров 71 года и 6 лет. Ребенок в момент ДТП находился в удерживающем устройстве, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Донским автолюбителям напоминают: нельзя садиться за руль уставшими или в состоянии сонливости, это влияет на внимательность и реакцию на дороге. Чем выше скорость, тем быстрее устает человек. Если придерживаться 90 км/ч, то отдых потребуется уже через 3,5 — 4 часа пути.
При появлении слабости, головокружения или головной боли следует немедленно остановиться. Если самочувствие ухудшается, можно обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД — к наряду ДПС или по телефонам дежурных частей. Правоохранители окажут помощь и расскажут о ближайших местах отдыха.