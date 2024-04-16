В Ростовской области уставший за рулем водитель попал в ДТП, есть пострадашие

Донским автолюбителям напоминают: нельзя садиться за руль уставшими или в состоянии сонливости, это влияет на внимательность и реакцию на дороге. Чем выше скорость, тем быстрее устает человек. Если придерживаться 90 км/ч, то отдых потребуется уже через 3,5 — 4 часа пути.