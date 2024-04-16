В Тбилиси спецназ применил перцовый спрей для разгона митингующих

В пояснительной записке сказано, что инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие «интересы иностранных сил», должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В случае отказа грозит штраф в размере 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).