В Тбилиси спецназ применил перцовый спрей для разгона митингующих

Протестующих начали задерживать. На место прибыли машины скорой.
Кроме того, по данным МВД республики, пострадал один из сотрудников правоохранительных органов.
Ведомство призвало манифестантов следовать указаниям и воздержаться от насильственных действий и нападений на полицейских.
Во вторник утром грузинские депутаты вновь приступили к рассмотрению законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». При этом голосование о принятии документа в первом чтении, скорее всего, состоится в среду, 17 апреля.
На этом фоне началась акция протеста, участники которой собрались на проспекте Руставели перед зданием парламента, а также на прилегающих улицах.
Закон об иноагентах в Грузии
Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на манифестациях в те дни задержали 133 человека. Позднее власти отозвали документ из парламента.
Третьего апреля правящая партия «Грузинская мечта» повторно внесла спорный законопроект на рассмотрение законодательного органа. В этот раз вместо термина «агент иностранного влияния» используется понятие «организация, проводящая интересы иностранной силы». Остальное содержание осталось без изменений.
В пояснительной записке сказано, что инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие «интересы иностранных сил», должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В случае отказа грозит штраф в размере 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
В итоге в Тбилиси возобновились акции с требованием отозвать законопроект. Местная оппозиция утверждает, что этот документ является аналогом российского и направлен «против друзей страны».
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США. И сейчас это уже стало общемировой практикой, добавил он.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и преследует единственную цель: ежегодно раскрывать финансы неправительственных организаций и соответствующих СМИ.