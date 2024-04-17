Стало известно число застрявших в аэропортах ОАЭ россиян

«Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России. Пассажирам в ОАЭ предложено размещение и питание. Туристы не страдают. Надеемся, что завтра [17 апреля] все восстановится», — поведала Ломидзе.
Ранее сообщалось, что полторы сотни пассажиров рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» Москва — Дубай семь часов просидели в самолете, совершившем экстренную посадку в аэропорту Абу-Даби.
Проливные дожди начались в Объединенных Арабских Эмиратах в ночь на 16 апреля. Менее чем за сутки в Дубае выпало более 120 миллиметров осадков.