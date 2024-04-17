Стало известно число застрявших в аэропортах ОАЭ россиян

«Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России. Пассажирам в ОАЭ предложено размещение и питание. Туристы не страдают. Надеемся, что завтра [17 апреля] все восстановится», — поведала Ломидзе.