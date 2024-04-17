Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг опасной отметки

«За последние четыре часа уровень воды на реке Тобол в Кургане вырос на 20 сантиметров. На 17 апреля на 6.00 уровень составляет 850 сантиметров», — говорится в сообщении.
Уральский гидрометцентр спрогнозировал продолжение подъема воды у Кургана до 18 апреля. Максимальная ожидаемая величина — 1070 сантиметров, уточнили в МЧС. При этом неблагоприятным считается уровень 700 сантиметров, а опасным — 850 сантиметров.
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, в зоне подтопления рискуют оказаться 18 718 человек.
По данным на 16 апреля, в зоне паводка в пяти муниципальных округах и самом Кургане остаются 334 дома и 1148 приусадебных участков. Эвакуировали более 13 тысяч человек, действуют 16 пунктов временного размещения.