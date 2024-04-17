Раввин рассказал подробности ликвидации террориста у синагоги в Отрадном

В четверг ФСБ сообщила, что пресекла попытку совершения теракта в культовом еврейском учреждении Москвы уроженцем одной из стран Средней Азии, который проводил разведку у одной из синагог.
Из оперативной съемки ФСБ следует, что задержание, предположительно, проходило недалеко от ВДНХ, из окна видны соответствующие постройки.
В марте в ЦОС ФСБ сообщили, что силовики предотвратили нападение террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве. При задержании в Калужской области боевики оказали вооружённое сопротивление и были нейтрализованы. Тогда было опубликовано видео задержания, показан инвентарь радикалов, где среди прочего была карта Москвы. СМИ тогда писали, что на той карте была отмечена именно синагога «Даркей Шалом» в Отрадном.
«Мне сообщили знакомые, что задержание (террориста, который готовил теракт в одной из синагог в Москве, о чем сообщили в четверг в ФСБ — ред.) проходило на Березовой аллее», — сказал раввин Карпов.
Дома по Березовой аллее находятся в нескольких минутах езды на автомобиле или 20−30 минутах ходьбы от синагоги.
«В синагогу приезжали правоохранители, расспрашивали, проводили оперативные действия, интересовались камерами, но меня тогда в синагоге не было, их встретила охрана», — добавил он.
Представитель службы охраны уточнил РИА Новости, что «примерно дней пять назад (то есть еще до публикации ФСБ информации о ликвидации террориста — ред.) приезжали правоохранители, задавали вопросы, смотрели видеозаписи с камер наблюдения, провели инструктаж».
«В прошлый раз, (в марте, когда, по данным ФСБ, предотвратили теракт в столичной синагоге), был несостоявшейся теракт, у террористов нашли карту, на которой точкой была отмечена наша синагога», — заметил раввин.
По его словам, в этот раз правоохранители не сообщали, что в отношении синагоги планируется теракт. «Конкретно никто не говорит. Нас не информировали. Мне кажется, в этом нет необходимости. Я думаю, это была очень оперативная информация. Мы не знаем, как это технически проходило. С моей точки зрения, спецслужбы должны быть незаметны, они заметны, когда показывают результат. У нас к ним претензий нет. То, что касается нас, что они сейчас делают, что они предотвратили теракт, на мой взгляд, это так, как и должны делать. Когда выявляют на ранней стадии и нейтрализуют — это и есть высший пилотаж», — заключил собеседник агентства.