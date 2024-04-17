Раввин рассказал подробности ликвидации террориста у синагоги в Отрадном

По его словам, в этот раз правоохранители не сообщали, что в отношении синагоги планируется теракт. «Конкретно никто не говорит. Нас не информировали. Мне кажется, в этом нет необходимости. Я думаю, это была очень оперативная информация. Мы не знаем, как это технически проходило. С моей точки зрения, спецслужбы должны быть незаметны, они заметны, когда показывают результат. У нас к ним претензий нет. То, что касается нас, что они сейчас делают, что они предотвратили теракт, на мой взгляд, это так, как и должны делать. Когда выявляют на ранней стадии и нейтрализуют — это и есть высший пилотаж», — заключил собеседник агентства.