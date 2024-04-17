Авария с участием Bentley стала причиной большой пробки в Волгограде

Напомним, ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала о крупном заторе, который образовался на Первой Продольной магистрали. Выяснилось, что его причиной стало ДТП с участием элитной иномарки.
Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, инцидент случился около 8 часов напротив дома № 14А на пл. Возрождения. Водитель электромобиля «Эволют», который следовал по проспекту Ленина со стороны улицы 39-й Гвардейской в сторону площади Возрождения, при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Bentley, который двигался в попутном направлении в среднем ряду.
«В результате ДТП машины получили механические повреждения. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.