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Авария с участием Bentley стала причиной большой пробки в Волгограде

Утром 17 апреля на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе на оживленном участке столкнулись два автомобиля.

Источник: Волгоградская правда

Напомним, ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала о крупном заторе, который образовался на Первой Продольной магистрали. Выяснилось, что его причиной стало ДТП с участием элитной иномарки.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, инцидент случился около 8 часов напротив дома № 14А на пл. Возрождения. Водитель электромобиля «Эволют», который следовал по проспекту Ленина со стороны улицы 39-й Гвардейской в сторону площади Возрождения, при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Bentley, который двигался в попутном направлении в среднем ряду.

«В результате ДТП машины получили механические повреждения. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.