Бишимбаев отказался предоставить суду пароль от своего телефона

«Я предоставлю пароль только своему защитнику. И раз сторона обвинения не может его вскрыть и предоставить его, как свое доказательство, я хочу предоставить его, как доказательство от стороны защиты. И если вы предоставите его адвокату, я предоставлю ему пароль».