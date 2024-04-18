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Бишимбаев отказался предоставить суду пароль от своего телефона

Сегодня, 18 апреля, в суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Куандыка Бишимбаева. В его рамках стороны должны были исследовать телефон экс-министра. Однако подсудимый отказался предоставить суду пароль от своего смартфона, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Прокурор попросил у Бишимбаева предоставить шестизначный код от его телефона, чтобы разблокировать гаджет и приступить к его исследованию. Однако подсудимый отказался это делать.

«Я предоставлю пароль только своему защитнику. И раз сторона обвинения не может его вскрыть и предоставить его, как свое доказательство, я хочу предоставить его, как доказательство от стороны защиты. И если вы предоставите его адвокату, я предоставлю ему пароль».

заявил Куандык Бишимбаев.

Мотивировал он это тем, что на его гаджете есть много других вещей, которые он не хотел бы, чтобы стали доступны общественности. Ранее он ссылался на фото и видео личного характера.

9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо «Убийства, совершенного с особой жестокостью», вменяют еще и «Истязание».

8 апреля в суде выступили два свидетеля — врач скорой помощи и патрульный полицейский.

4 апреля адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова озвучила причину смерти Салтанат Нукеновой.

1 апреля Куандык Бишимбаев выступил с речью в суде. Он попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой. При этом он не признал себя виновным в умышленном, осознанном ее убийстве.

9 апреля в суде выступил свидетель, находившийся в ресторане в ночь убийства Нукеновой. В этот день также выступили судмедэксперт Тахир Халимназаров. Он рассказал, какие травмы были нанесены Салтанат Нукеновой и что стало причиной ее смерти.

11 апреля второй подсудимый Бахытжан Байжанов рассказал свою версию событий дня, когда умерла Салтанат Нукенова.