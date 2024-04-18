Бишимбаев отказался предоставить суду пароль от своего телефона

Прокурор попросил у Бишимбаева предоставить шестизначный код от его телефона, чтобы разблокировать гаджет и приступить к его исследованию. Однако подсудимый отказался это делать.
«Я предоставлю пароль только своему защитнику. И раз сторона обвинения не может его вскрыть и предоставить его, как свое доказательство, я хочу предоставить его, как доказательство от стороны защиты. И если вы предоставите его адвокату, я предоставлю ему пароль».
Мотивировал он это тем, что на его гаджете есть много других вещей, которые он не хотел бы, чтобы стали доступны общественности. Ранее он ссылался на фото и видео личного характера.
9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.
8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо «Убийства, совершенного с особой жестокостью», вменяют еще и «Истязание».
8 апреля в суде выступили два свидетеля — врач скорой помощи и патрульный полицейский.
4 апреля адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова озвучила причину смерти Салтанат Нукеновой.
1 апреля Куандык Бишимбаев выступил с речью в суде. Он попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой. При этом он не признал себя виновным в умышленном, осознанном ее убийстве.
9 апреля в суде выступил свидетель, находившийся в ресторане в ночь убийства Нукеновой. В этот день также выступили судмедэксперт Тахир Халимназаров. Он рассказал, какие травмы были нанесены Салтанат Нукеновой и что стало причиной ее смерти.
11 апреля второй подсудимый Бахытжан Байжанов рассказал свою версию событий дня, когда умерла Салтанат Нукенова.