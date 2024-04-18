Оползень и обвал грунта: ЧП произошло на стройке в Алматы

По данным МЧС РК, инцидент произошел в Медеуском районе.
«Из-за выпадения осадков в виде дождя и переувлажнения грунта на территорий строящегося трехэтажного дома сошла оплывина объемом 50 000 куб.м. И остановилась внутри котлована. Также, с южной стороны дома произошел обвал грунтовой массы объемом 15−20 м³», — сообщили в ведомстве 18 апреля.
Жертв, пострадавших и разрушений нет.
Силами ДЧС проводится детальное обследование участка, угрозы нет.
17 апреля в Алматы в Медеуском районе оплывина сошла на дорогу.