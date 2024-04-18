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Оползень и обвал грунта: ЧП произошло на стройке в Алматы

В Алматы на территории стройки сошла оплывина, а также произошел обвал грунта, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

По данным МЧС РК, инцидент произошел в Медеуском районе.

«Из-за выпадения осадков в виде дождя и переувлажнения грунта на территорий строящегося трехэтажного дома сошла оплывина объемом 50 000 куб.м. И остановилась внутри котлована. Также, с южной стороны дома произошел обвал грунтовой массы объемом 15−20 м³», — сообщили в ведомстве 18 апреля.

Жертв, пострадавших и разрушений нет.

Силами ДЧС проводится детальное обследование участка, угрозы нет.

17 апреля в Алматы в Медеуском районе оплывина сошла на дорогу.

несчастный случай