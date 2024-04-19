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Рогов предрек новым Patriot на Украине утилизацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что новые системы противовоздушной обороны Patriot на Украине ждет утилизация.

Источник: Reuters

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал, что в рамках НАТО есть возможность поставить Киеву дополнительные системы Patriot. В частности, вместе с поставляемой системой из Германии общее число может составить семь.

«Системы Patriot ждет на Украине только одно — утилизация. Поражает, с какой маниакальной одержимостью страны НАТО спешат избавиться от американского зенитно-ракетного комплекса и побыстрее утилизировать его на постукраинском пространстве», — сказал Рогов агентству.

По его словам, особенно преуспели в утилизации своего оружия на Украине Щольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Такое ощущение, что Шольц и Макрон устроили конкурс на самое агрессивное заявление и действие в отношении России», — сказал Рогов.