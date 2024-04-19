Рогов предрек новым Patriot на Украине утилизацию

«Системы Patriot ждет на Украине только одно — утилизация. Поражает, с какой маниакальной одержимостью страны НАТО спешат избавиться от американского зенитно-ракетного комплекса и побыстрее утилизировать его на постукраинском пространстве», — сказал Рогов агентству.