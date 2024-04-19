Маск вспомнил об американских налогоплательщиках из-за удара Израиля по Ирану

Ранее телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране. Иранские СМИ сообщали о взрывах в районе аэропорта города Исфахан. По данным агентства Fars, взрыв прогремел недалеко от аэропорта и 8-й базы ВВС Ирана, там сработали системы ПВО. Власти страны отменили полеты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом.