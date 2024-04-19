Маск вспомнил об американских налогоплательщиках из-за удара Израиля по Ирану

Ранее телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране. Иранские СМИ сообщали о взрывах в районе аэропорта города Исфахан. По данным агентства Fars, взрыв прогремел недалеко от аэропорта и 8-й базы ВВС Ирана, там сработали системы ПВО. Власти страны отменили полеты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом.
«Каким-то образом наши налоговые доллары взрывают наши же налоговые доллары», — написал с иронией Маск в комментарии под сообщением.
По информации агентства Блумберг, США были уведомлены об атаке заранее. Пентагон на данный момент не располагает комментарием касательно сообщений об ударе Израиля по территории Ирана, сообщил РИА Новости представитель ведомства.